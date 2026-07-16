Cuneo, l'Aci festeggia cento anni: in sfilata oltre cinquanta auto storiche scortate dalla Polizia

La Questura di Cuneo ha partecipato alle celebrazioni per il "Centenario dell'Aci Club", che si sono tenute a Cuneo e in provincia nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio.

L’evento è iniziato alle ore 9 di sabato 4 luglio in piazza Europa, di fronte alla locale sede dell’Aci, con il raduno di oltre cinquanta automobili storiche presentate al pubblico. Successivamente, dalle ore 10.30, è partita la sfilata lungo le vie cittadine che ha dato il via a un percorso in direzione Fossano, Bra, Cherasco e Mondovì, prima di fare rientro nel capoluogo.

Nella giornata di domenica 5, i mezzi d'epoca sono invece partiti per raggiungere i territori di Saluzzo e Savigliano.

Per questa speciale occasione è stata esposta in piazza Europa anche una storica vettura della Polizia di Stato: un'Alfa Romeo Giulia Super del 1972, con cilindrata 1600 e 98 cavalli. Il veicolo, ancora perfettamente funzionante e in forza alla Polizia Stradale, ha accompagnato il corteo in città suscitando la curiosità e l'ammirazione di tutti i presenti.