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Curiosità | 16 luglio 2026, 13:11

Cuneo, l'Aci festeggia cento anni: in sfilata oltre cinquanta auto storiche scortate dalla Polizia

Anche la Questura ha partecipato alle celebrazioni esponendo in piazza Europa una mitica Alfa Romeo Giulia Super del 1972

Cuneo, l'Aci festeggia cento anni: in sfilata oltre cinquanta auto storiche scortate dalla Polizia

La Questura di Cuneo ha partecipato alle celebrazioni per il "Centenario dell'Aci Club", che si sono tenute a Cuneo e in provincia nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio.

L’evento è iniziato alle ore 9 di sabato 4 luglio in piazza Europa, di fronte alla locale sede dell’Aci, con il raduno di oltre cinquanta automobili storiche presentate al pubblico. Successivamente, dalle ore 10.30, è partita la sfilata lungo le vie cittadine che ha dato il via a un percorso in direzione Fossano, Bra, Cherasco e Mondovì, prima di fare rientro nel capoluogo. 

Nella giornata di domenica 5, i mezzi d'epoca sono invece partiti per raggiungere i territori di Saluzzo e Savigliano.

Per questa speciale occasione è stata esposta in piazza Europa anche una storica vettura della Polizia di Stato: un'Alfa Romeo Giulia Super del 1972, con cilindrata 1600 e 98 cavalli. Il veicolo, ancora perfettamente funzionante e in forza alla Polizia Stradale, ha accompagnato il corteo in città suscitando la curiosità e l'ammirazione di tutti i presenti.

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