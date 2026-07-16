Palio dei Borghi di Racconigi: in scena il “Canta-Balla-Recita”

È stato un appuntamento spettacolare e molto atteso quello del “Canta, Balla e Recita”, evento del Palio dei Borghi di Racconigi, andato in scena domenica 12 luglio presso l’Ala Comunale. I cinque borghi protagonisti hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo a tema musical, richiamando un pubblico numeroso con esibizioni ricche di energia, emozione e creatività. Una sfida di alto livello che ha messo a dura prova la giuria, chiamata a valutare diverse categorie tra cui canto, ballo, recitazione e coerenza con il tema scelto.

A spuntarla al termine della serata è San Giovanni & Santa Maria, che ha conquistato il primo posto grazie alla brillante interpretazione di “Aggiungi un posto a tavola”. Ottima anche la prestazione di San Rocco & Cappuccini, al secondo posto con un’esibizione dedicata a un grande classico come “Blues Brothers”, portato in scena nei quindici minuti disponibili. Il terzo gradino del podio è andato a San Domenico, protagonista con il musical “The Greatest Showman”, mentre Borgo Macra ha chiuso al quarto posto con “Pitch Perfect”. Quinta posizione per Frazioni Unite, che ha scelto di interpretare “Grease”.

Coreografie, scenografie e rappresentazioni hanno regalato emozioni al pubblico e confermato quanto il Palio dei Borghi sia ormai un appuntamento capace di unire talento, passione e amicizia. Con i risultati della serata si aggiorna anche la classifica provvisoria del Palio 2026 che vede San Giovanni & Santa Maria al 1° posto con 18 punti, 2° posto ex aequo per San Domenico e Borgo Macra con 13 punti, al 4° posto San Rocco & Cappuccini con 12 e al 5° Frazioni Unite con 3. Ora cresce l’attesa per il grande appuntamento finale dove tutto è ancora possibile, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto. Lukino Voice ha già annunciato alcuni dei giochi che saranno protagonisti, tra cui il tiro alla fune, “Sto uovolando” e dodgeball. Non mancheranno inoltre la tradizionale caccia al tesoro e il Palio Bimbi, previsti domenica mattina, oltre ad alcuni giochi a sorpresa.



L’associazione Tocca a Noi ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla serata, il pubblico, i giudici, i borghigiani e gli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione dell’evento, a partire dal main sponsor Banca CRS, insieme a MC Dental Team, BCC Banca di Cherasco, Falegnameria Sales, Agricola Racconigese, Annibale Viterie, Ottica Osella, M2C Ferramenta, Marco Capello Assicurazioni, Michele Biga Geometra, Ortolandia, Ottica AR di Luca Redigolo, SF Assicurazioni, Centro Medico Racconigese, Kiosko e PGA Edilizia.