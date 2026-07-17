A Fossano l'ultima serata di “Calcio Incontri”: ospite d'onore Enrico Chiesa, ex attaccante di Parma e Nazionale [FOTO e VIDEO]

A Fossano si è giunti alla 36ª edizione di “Calcio Incontri”.

Si tratta ormai di una storica rassegna estiva, che ogni anno, dal lontano 1990 appunto, festeggia nella Provincia Granda l’onorato calcio dilettantistico, con tanti ricordi, emozioni e soddisfazioni, assegnando soprattutto riconoscimenti individuali e collettivi alle società del territorio.

Se poi aggiungiamo a questa kermesse un glorioso ex campione di Serie A in squadre tra le quali Sampdoria, Parma, Fiorentina (realizzando in carriera 138 gol in 380 presenze) e Nazionale come Enrico Chiesa a fare da testimonial (con il genovese partito proprio dagli amati dilettanti, a 15 anni, con la squadra del quartiere ligure del Pontedecimo) “il gioco è fatto”.

I premi sono stati assegnati come da tradizione ai giocatori che si sono contraddistinti nel corso della stagione scorsa con una cerimonia ormai divenuta gradita abitudine. La location scelta è stata la piscina comunale di Fossano.

L’idea è nata in primis da Roberto Rinaldi, titolare dello storico negozio sportivo, punto di riferimento del territorio, Fruttero Sport, con la collaborazione della testata Ideawebtv.

Ad onorare la serata conclusiva di mercoledì 15 luglio la presenza del consigliere regionale Daniele Sobrero, che proprio con Chiesa da tempo è promotore, insieme anche ai co-fondatori Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia del progetto solidale – sportivo “Regala un sorriso”, con i suoi immancabili tour di calcio per sostenere come associazione il reparto materno-infantile dell'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, raccogliendo fondi per apparecchiature mediche, come il recente ecografo consegnato proprio alla pediatra lo scorso 24 maggio.

Per l’occasione ha inoltre evidenziato come “il calcio sia una ‘palestra di vita’ e sintetizzi il profondo valore di aggregazione, socializzazione, inclusione e solidarietà. Dalla Provincia di Cuneo tanti calciatori costruiscono i propri sogni. Enrico Chiesa? Oltre ad aver dimostrato di essere un grande esempio di uomo in campo, lo è ora anche fuori”.

Ancora Enrico Chiesa ha pronosticato la vittoria della Spagna nella finalissima contro l’Argentina di domenica 19 luglio a New York (alle 21 ore italiane). Così su Maldini, fresco direttore tecnico della Nazionale, che tra breve vedrà ufficializzato il suo nuovo allenatore: “È un uomo di calcio competente, come ha già dimostrato ai tempi del Milan di Pioli, ma bisogna prestare prudenza. Saprà con calma riportare l’Italia nelle posizioni che merita”. E su suo figlio Federico, ex Fiorentina e Juventus, campione d’Europa ad Euro 2020 con la Nazionale contro l’Inghilterra e ora al Liverpool: “È in forma, per il suo ritorno in azzurro vedremo, c’è tempo ...”

Tra gli intervenuti della serata, inoltre, l’assessore allo Sport del Comune di Fossano Danilo Toti e il sindaco di Marene Alberto Deninotti.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

In sintesi, le premiazioni della serata conclusiva di “Calcio Incontri” sono state attribuite a Matteo Curti, capocannoniere della squadra fossanese del Salice, che ha disputato il girone G della Prima Categoria 2025-2026 (realizzando 18 gol), tra i capicannonieri anche Vincenzo Donatacci che, nel girone B della Terza Categoria 2025-2026, ha segnato la bellezza di 34 gol.

Lagnasco è stata invece anche premiata come squadra vincitrice del girone B della stessa Terza Categoria cuneese.

Gli altri riconoscimenti: allo Sportroero, come vincitore del girone F della Seconda Categoria; ad Edoardo Turbine capocannoniere nel girone C della Juniores U 19 Provinciali della Santostefanese con 16 gol e alla Roretese, vincitrice del girone G della Seconda Categoria.

A ricevere l’ennesimo premio Bruno Pio Scordino, capocannoniere in Serie C 2 nel calcio a 5, il Futsal Busca, vincitore ai playoff della Serie C 2 di calcio a 5, Francesco Casamassa, capocannoniere nel girone B della Juniores U19 con 21 reti nel Boves, Yassin Bahbaz, capocannoniere nel girone A della Juniores U 19 (22 reti) col Dronero.

Per il capitolo coppe, invece, riconoscimento all’Orange Cervere, vincitore rivelazione dell’ultimo trofeo di Seconda – Terza Categoria,

Novità di quest’anno, infine, “La Panchina d’oro”, a Roberto Borghese, mister del Bisalta, squadra che ha conquistato la vittoria del girone G della Prima Categoria.