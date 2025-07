Autostrada dei Fiori, cantieri e chiusure estive: come evitarli

L'odissea dei cuneesi che vorranno raggiungere la Liguria sembra via via semplificarsi. Riaperto il tunnel di Tenda, seppur con alcune condizioni alla circolazione, e con il colle di Nava della Statale 28, l'Autostrada dei Fiori Torino-Savona resta una valida alternativa.



Sempre meno i cantieri aperti. Dopo la decisione della società di ridurli per contenere il più possibile i disagi, soprattutto nel periodo estivo, ne resterebbero aperti solamente tre inamovibili e tra i più impattanti sul traffico anche nei weekend, fino alla fine di settembre.

Resteranno attivi fino al 30 settembre in direzione Savona:

il tratto Ceva – Millesimo, regolamentato su due corsie ridotte con precedenza a quella diretta a Savona

il tratto Millesimo – Altare, con traffico su due corsie delimitate da segnaletica temporanea

Invece, è prevista la chiusura del cantiere entro il 31 luglio sul tratto Mondovì – Niella Tanaro, dove fino ad allora vede una chiusura parziale della corsia di sorpasso e il traffico gestito su due corsie ridotte



In quanto alle prossime chiusure programmate per lavori di manutenzione rimangono quelle di Altare.

Per chi andrà al mare ed è diretto verso Savona troverà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Altare e Savona dalle 21:00 del 17 luglio alle 6:00 del 18 luglio.

Dopo la deviazione obbligata sulla viabilità ordinaria, si potrà poi rientrare in autostrada al casello di Savona.

In senso contrario, per chi rientra verso Torino sarà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Savona e Altare dalle 21:00 del 17 luglio alle 6:00 del 18 luglio e dalle 23:00 del 18 luglio alle 6:00 del 19 luglio.



Dopo la deviazione obbligata sulla viabilità ordinaria, si potrà rientrare in autostrada al casello di Altare.