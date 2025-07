Oncino: due escursionisti si perdono in alta quota, rintracciati e riaccompagnati a valle dai soccorritori

Necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco per soccorrere due escursionisti che si erano persi in alta quota (2.000 metri), a causa di una fitta nebbia, nel territorio del comune di Oncino.

Sono stati rintracciati in località Alpe Tortorea (Valle Po) ed accompagnati a valle, non senza difficoltà, per via della zona impervia e delle condizioni atmosferiche problematiche.

L'allarme è scattato alle 14,45 di oggi, venerdì 18 luglio.

Hanno collaborato all'operazione la squadra SAF di Cuneo, i volontari di Venasca ed il "Drago 72" dell'elinucleo di Torino. Informato anche il soccorso alpino, che ha messo a disposizione due operatori.

Il tempestivo ritrovamento dei due dispersi è stato possibile grazie alla loro geolocalizzazione avvenuta tramite il NUE112.