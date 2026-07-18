Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027: al via le candidature per "Capitali Sorelle" e "Vigne ad Arte"

Prende ufficialmente il via la fase di partecipazione al programma diffuso di Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, "Le fabbriche del vento".

Il Comune di Alba e l'Associazione Le fabbriche del vento per Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea annunciano il lancio di due open call rivolte al territorio: "Capitali Sorelle" e "Vigne ad Arte", due progetti che estendono la programmazione della Capitale oltre i confini della città, coinvolgendo rispettivamente la rete dei Comuni del territorio e l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato.

Capitali Sorelle

Capitali Sorelle nasce per dare forma alla dimensione territoriale diffusa di Alba Capitale, costruendo una rete di comuni partner che affianchino Alba come satelliti culturali del progetto, in collaborazione con l'Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero. Attraverso mostre, eventi e collaborazioni già radicate sul territorio o promuovendo nuove iniziative da sottoporre alla Commissione dell'Associazione Le Fabbriche del Vento per Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea, i Comuni coinvolti entreranno a far parte del programma ufficiale della Capitale nel corso del 2027.

Tramite l'indirizzo capitalisorelle@albacapitale2027, entro il 31 ottobre 2026 i Comuni interessati a candidarsi potranno inviare alla direzione artistica di Alba Capitale la propria proposta, corredata della documentazione richiesta (lettera di richiesta, scheda anagrafica, documento di concept e descrizione del progetto). Le proposte saranno valutate in base alla coerenza culturale, alla sostenibilità organizzativa, alla qualità progettuale e all'effettiva integrazione con il programma complessivo della Capitale. I comuni selezionati saranno riconosciuti come "Capitale Sorella" e inseriti nella mappa territoriale e nei materiali di comunicazione del progetto.

Vigne ad Arte

"Vigne ad Arte" è un progetto diffuso che trasforma i luoghi dell'enogastronomia di Alba, Langhe, Roero e Monferrato in tappe di un nuovo itinerario artistico. Curato da Costanza Vilizzi, il progetto connette l'identità del territorio ai linguaggi della contemporaneità: cantine e ristoranti potranno ospitare, a partire dalla primavera del 2027, mostre e installazioni di arte contemporanea realizzate in collaborazione con le più importanti gallerie d'arte del panorama italiano.

Le cantine e i ristoranti del territorio interessati a partecipare potranno manifestare il proprio interesse entro il 31 agosto 2026, scrivendo all'indirizzo vigneadarte@albacapitale2027.it. Il progetto sarà avviato con un numero limitato di realtà partner che contribuiranno alla costruzione e allo sviluppo di un percorso coerente e qualificato.

Al via anche il racconto social

In parallelo al lancio delle due open call, è stata aperta la pagina Instagram ufficiale "Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027", che a partire dai prossimi giorni inizierà a ospitare contenuti e anticipazioni sui temi del progetto.

Appuntamento al 15 settembre

Il 15 settembre alle 20.45 al Teatro sociale Busca ci sarà una presentazione pubblica del programma, cui parteciperanno il Sindaco Alberto Gatto, la Presidente dell'Associazione Le Fabbriche del Vento per Alba Capitale italiana dell'arte contemporanea Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il Direttore artistico Nicolas Ballario e i referenti e curatori dei molti progetti che comporranno il programma dell'anno da Capitale.

"Alba Capitale italiana dell'Arte Contemporanea non è un risultato, ma un'opportunità che va ben oltre i nostri confini cittadini, ma riguarda tutto il territorio. Essere capitale significa saper costruire un progetto diffuso, aperto e condiviso, che coinvolga il territorio in tutte le sue espressioni - dichiara il Sindaco di Alba Alberto Gatto - Capitali Sorelle e Vigne ad Arte sono due progetti che vanno proprio in questa direzione: vogliamo ampliare la rete con cui già stiamo collaborando invitando Comuni, associazioni, artisti, enti e realtà culturali a diventarne parte attiva. È un invito a partecipare, a mettere in rete idee, competenze e creatività, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e creando nuove occasioni di collaborazione attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea."

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente dell'associazione Le Fabbriche del Vento per Alba Capitale Italiana dell'arte Contemporanea 2027, dichiara: "L'arte contemporanea esprime il suo massimo potenziale quando crea connessioni. Per questo abbiamo immaginato Capitali Sorelle e Vigne ad Arte: due progetti che portano Alba Capitale 2027 oltre i confini della città, coinvolgendo i Comuni, le cantine e i ristoranti in un grande racconto collettivo. Crediamo che la forza di questa iniziativa risieda proprio nella capacità di mettere in dialogo cultura, paesaggio, imprese e comunità, valorizzando un territorio che ha tutte le caratteristiche per diventare un modello di innovazione culturale"