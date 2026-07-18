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Attualità | 18 luglio 2026, 10:46

Roggero, Salvini entra in carcere a Bollate per incontrare il gioielliere

Fuori dalla casa di reclusione si è ritrovata questa mattina una delegazione della Lega Giovani, con cartelli e uno striscione che chiedono la “grazia per Mario Roggero”

Roggero, Salvini entra in carcere a Bollate per incontrare il gioielliere

Il vicepremier Matteo Salvini è entrato pochi minuti fa nel carcere milanese di Bollate, per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. 

Fuori dalla casa di reclusione si è ritrovata questa mattina una delegazione della Lega Giovani, con cartelli e uno striscione che chiedono la “grazia per Mario Roggero”. 

Insieme a Salvini sono entrati nel carcere di Bollate i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani.

(Alb/Adnkronos)

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