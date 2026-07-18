Roggero, Salvini entra in carcere a Bollate per incontrare il gioielliere

Il vicepremier Matteo Salvini è entrato pochi minuti fa nel carcere milanese di Bollate, per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.

Fuori dalla casa di reclusione si è ritrovata questa mattina una delegazione della Lega Giovani, con cartelli e uno striscione che chiedono la “grazia per Mario Roggero”.

Insieme a Salvini sono entrati nel carcere di Bollate i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani.