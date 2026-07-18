Caso Roggero, Tajani: "Non è una mente criminale, va perdonato e capito"

Antonio Tajani si è detto favorevole alla concessione della Grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo una rapina.

In un'intervista al Messaggero, il vice premier e ministro degli Esteri ha affermato che Roggero "ha sbagliato, ed è colpevole per quello che ha fatto", ma ritiene che "vada perdonato, perché va anche capito quello che ha subito".

Secondo Tajani, chi vede minacciata la propria famiglia "non reagisce in maniera razionale" e Roggero "non è una mente criminale". "Mi viene in mente Un borghese piccolo piccolo: il rimorso sarà la sua condanna peggiore", ha concluso.