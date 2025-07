Sorpresa e sdegno a Saluzzo: imbrattato di vernice il portone d’ingresso di Casa Cavassa

Sorpresa e sconcerto a Saluzzo, dove alcuni monumenti sono stati fatti oggetto di atti vandalici da parte di soggetti al momento non identificati.

La notte scorsa, fra il 17 e il 18 luglio, alcuni edifici storici della città sono stati danneggiati da ignoti.

In particolare, l’episodio più rilevante si è verificato a Casa Cavassa dove è stata usata una vernice spray gialla per imbrattare l’antico portone in legno.

Sull’architrave d’ingresso di questa abitazione signorile, monumento simbolo dell’antica capitale del Marchesato insieme alla chiesa di San Giovanni e alla Torre civica, è inciso il motto della famiglia Cavassa, “Droit quoi quil soit” (la giustizia quale che sia).

A ravvivare il bianco del marmo sono inserite nel basamento, nelle lesene, nel fregio e negli stipiti tarsie marmoree policrome. La porta d’ingresso è formata da 36 pannelli in noce intagliati con motivi geometrici, volute, grottesche, stemma, motto, emblema dei Cavassa.

Sia il portale marmoreo sia le ante lignee, eseguiti intorno al 1525, sono attribuiti a Matteo Sanmicheli, scultore lombardo.

“Esprimiamo profondo sdegno per un gesto grave – dicono dall’amministrazione civica – che deturpa e danneggia il patrimonio artistico della città, un’azione insensata e di una gravità inaudita che lascia interdetti”.

“Sono già state avviate le procedure legali per denunciare il fatto – aggiunge il sindaco Franco Demaria a nome dell’amministrazione comunale -. Il nostro personale ha fornito tutti gli elementi per risalire al o ai responsabili e ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano al più presto ad arrivare ad individuare i colpevoli”.

Sopralluoghi si sono svolti stamane e altri sono ancora in corso per verificare nel dettaglio quali altri edifici storici siano stati interessati da atti simili.