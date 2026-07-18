Bra, Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme contro il semaforo della stazione

Dal Circolo braidese di Fratelli d'Italia riceviamo e pubblichiamo:

Tutti i cittadini braidesi hanno potuto ormai constatare come l’impianto semaforico entrato in funzione dallo scorso 4 marzo di fronte alla Stazione ferroviaria di Bra per scelta unilaterale dell’Amministrazione comunale abbia apportato più che benefìci disagi non indifferenti sia per l’eccessiva congestione del traffico in zona che per la qualità dell’aria a fronte delle lunghe attese dei veicoli con il motore acceso. Per questo motivo il Circolo braidese di Fratelli d’Italia propone una raccolta firme finalizzata alla richiesta perentoria di spegnimento dell’impianto, in modo da rappresentare la voce di tutti a chi queste problematiche deve affrontare e risolvere.

Tra le varie soluzioni possibili, Fratelli d’Italia propone anche la ricollocazione di una garitta – come già era stato fatto anni fa – presidiata da un agente della Polizia Municipale, pronto ad intervenire nelle ore di maggior traffico e la cui presenza potrebbe inoltre essere utile nel controllo di tutta l’area, che da sempre registra situazioni di ordine pubblico molte volte assai complesse.

A tal proposito segnaliamo che il 28 agosto prossimo, ultimo venerdì del mese, sarà allestito in via Cavour un banchetto presso il quale chiunque voglia aderire a questa iniziativa potrà porre la propria firma sulla modulistica predisposta. Nell’attesa, per qualunque ulteriore informazione, potete scrivere a questo Circolo all’indirizzo mail: bra@fratelliditaliacuneo.it.