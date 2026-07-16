Roggero, Blengino contro la richiesta di grazia: “Operazione politica spregevole”

"In queste ore non è stato facile non esprimersi sulla becera propaganda che sta montando la destra sul caso di un uomo che, non per legittima difesa, ha tolto la vita a due persone. Lungi da me auspicare per lui il carcere, ma invocare la Grazia per un uomo che rivendica l'efferato reato commesso è semplicemente un'operazione politica spregevole, per di più se ci si disinteressa sistematicamente della situazione carceraria e di un diritto penale minimo. E non solo, dopo aver fatto rientrare il premierato dalla finestra con la legge elettorale, il Governo cerca goffamente di appropriarsi di una prerogativa del Capo dello Stato. Nordio prenda lezioni da Mattarella".

Lo scrive su X Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.