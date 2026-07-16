Mondovì, il Pd sostiene la raccolta firme per il congedo parentale paritario: "Dieci giorni non bastano"

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Circolo del Partito Democratico di Mondovì esprime il proprio sostegno alla raccolta firme promossa dal Comitato “Pari alla Pari” per una legge di iniziativa popolare che introduca cinque mesi di congedo parentale pienamente retribuito e non trasferibile per ciascun genitore alla nascita di un figlio.

Oggi in Italia il congedo obbligatorio di paternità è limitato a dieci giorni: un periodo insufficiente per consentire ai padri di partecipare realmente alla cura dei figli nei primi mesi di vita e per favorire una più equa condivisione delle responsabilità familiari. La proposta rappresenta un passo importante verso una società più giusta, nella quale la genitorialità non sia considerata un ostacolo per le donne nel mondo del lavoro né un’esperienza marginale per i padri.

Garantire pari diritti e pari responsabilità nella cura dei figli significa anche contrastare le discriminazioni che ancora oggi colpiscono molte lavoratrici in termini di assunzioni, retribuzioni e prospettive di carriera. In un Paese che continua a registrare un preoccupante calo delle nascite, sostenere concretamente le famiglie e la condivisione dei compiti di cura rappresenta inoltre una scelta strategica per il futuro dell’Italia. Non può esistere una seria politica per la natalità se il peso economico e organizzativo della genitorialità continua a ricadere prevalentemente sulle madri.

L'iniziativa nasce all'indomani della bocciatura, avvenuta il 24 febbraio 2026 alla Camera dei deputati, di una precedente proposta di legge sul congedo parentale paritario, respinta per il parere negativo sulle coperture economiche. Al nucleo promotore del Comitato partecipano anche amministratrici del nostro territorio piemontese, tra cui la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra e la sua assessora Chiara Gaiola.

Proprio Chiara Gaiola ha ricordato che le coperture economiche si possono trovare, se lo si considera una priorità politica, e che a dicembre inizierà l'esame parlamentare della legge di bilancio, un banco di prova per capire chi intende davvero sostenere questa battaglia. Come sottolineano le stesse promotrici, non si tratta di una battaglia di genere né di una bandiera di parte: è un'iniziativa che nasce dal basso e guarda tanto alle madri quanto ai padri, sempre più numerosi nel chiedere di vivere pienamente la relazione con i propri figli fin dai primi giorni di vita (il ricorso al congedo di paternità è passato dal 19,2% del 2013 al 64,5% di oggi).

Il Partito Democratico del Monregalese ritiene che investire sulle famiglie, sull’uguaglianza tra donne e uomini e sul benessere dei bambini significhi investire sul futuro delle nostre comunità. Per queste ragioni il Circolo PD di Mondovì e i consiglieri comunali del centro sinistra e le rappresentanti del centro sinistra nella Consulta Comunale Femminile invitano cittadine e cittadini a informarsi sull’iniziativa e a sostenere la proposta di legge attraverso la raccolta firme in corso.

La proposta di legge può essere sottoscritta online se muniti di Spid o di Cie (https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6900002), oppure fisicamente ai banchetti che verranno predisposti nelle sedi pubbliche in cui il Comitato si presenterà.

Circolo PD di Mondovì: Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia Fiorella Baudena, Antonella Merlino, Viviana Pezza, Laura Vinai