Alba: a settembre torna l'appuntamento con "Corri sotto le torri"

Gli albesi, al rientro dalle vacanze estive, anche quest'anno e per la diciottesima volta ritroveranno i colori e l'entusiasmo della festa di Corri sotto le torri, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento che animerà la città di Alba nel weekend di domenica 13 settembre.
Si partecipa di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore e anche con il proprio cane. Per gli under 14 speciale scuole e una partenza dedicata e con iscrizione gratuita.
L'allegria, la musica e le sorprese, come sempre non mancheranno, per un'edizione a tema che sarà svelato nei prossimi giorni. Sarà una mattinata in movimento lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.
Le iscrizioni, sono in apertura a breve in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti vendita autorizzati;
Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.
Sabato pomeriggio/sera 12 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri" in piazza del Duomo sarà allestito anche un Punto Iscrizioni ufficiale. Gli ultimi pettorali rimasti e per tutti gli under 14 si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina in piazza Garibaldi.
Tutte le informazioni per Corri sotto le torri Alba nel cuore, il percorso, il regolamento e le iscrizioni si possono trovare sul sito: triangolosport.it