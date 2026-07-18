Alba: a settembre torna l'appuntamento con "Corri sotto le torri"

Gli albesi, al rientro dalle vacanze estive, anche quest'anno e per la diciottesima volta ritroveranno i colori e l'entusiasmo della festa di Corri sotto le torri, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento che animerà la città di Alba nel weekend di domenica 13 settembre.

Si partecipa di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore e anche con il proprio cane. Per gli under 14 speciale scuole e una partenza dedicata e con iscrizione gratuita.

L'allegria, la musica e le sorprese, come sempre non mancheranno, per un'edizione a tema che sarà svelato nei prossimi giorni. Sarà una mattinata in movimento lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.

Le iscrizioni, sono in apertura a breve in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti vendita autorizzati;

Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

Sabato pomeriggio/sera 12 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri" in piazza del Duomo sarà allestito anche un Punto Iscrizioni ufficiale. Gli ultimi pettorali rimasti e per tutti gli under 14 si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina in piazza Garibaldi.