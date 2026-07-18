Il Cuneo Sitting Volley vola in nazionale: Roberto Dalmasso convocato per la Nerulum Cup

C'è anche la firma del Cuneo Sitting Volley nel nuovo e atteso capitolo della Nazionale italiana maschile. Su indicazione del direttore tecnico Pasquale D'Aniello e del primo allenatore Marcello Marchesi, il biancoblù Roberto Dalmasso è stato ufficialmente inserito nella prestigiosa lista degli 11 convocati che difenderanno i colori azzurri nelle prossime settimane.

Il gruppo azzurro si ritroverà il 22 luglio a Rotonda, in provincia di Potenza, per prendere parte alla settima edizione della Nerulum Cup, manifestazione internazionale in programma dal 23 al 25 luglio all'interno della Rotonda Food-Wellness Week. Per la selezione italiana si preannuncia un banco di prova di altissimo livello agonistico: il torneo vedrà infatti la partecipazione di nazionali di prima fascia come Spagna, Gran Bretagna e Kosovo.

Per Dalmasso e compagni, la kermesse lucana rappresenterà un appuntamento cruciale per la preparazione tecnica e tattica. L'obiettivo dichiarato dello staff azzurro, che vedrà al fianco di Marchesi anche la seconda allenatrice Angela Galli e l'intero pool medico e atletico, è affilare le armi in vista dell'appuntamento clou della stagione: i Campionati Europei di Division B, che si disputeranno a Liberec, in Repubblica Ceca, dal 23 al 26 agosto.

La chiamata in Nazionale di Roberto Dalmasso certifica una ancora l'eccellenza del lavoro svolto dal Cuneo Volley sul territorio, capace di confermarsi punto di riferimento e fucina di atleti per il massimo livello del movimento italiano.