PALLAVOLO FEMMINILE SERIE A3 / Mondovì Volley chiude con il botto: arriva la centrale Martina Veneriano

Mondovì Volley annuncia l’arrivo della centrale Martina Veneriano, atleta di grande esperienza e qualità, che negli anni si è trovata più volte avversaria del club monregalese nei campionati di Serie A2 nonché ultimo arrivo della rosa della prima squadra.

Oggi, dopo tante sfide dall’altra parte della rete, vestirà il rossoblù per essere una delle protagoniste della nuova stagione in Serie A3.



Martina ha svolto il suo percorso giovanile ad Albisola, in Liguria, dove ha mosso i primi passi anche nella prima squadra. Il salto nella pallavolo “dei grandi” è arrivato con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, disputando il campionato di B1 concluso con una doppia impresa: la promozione in A2 e la vittoria della Coppa Italia.

Ha giocato le due stagioni successive in A2 sempre con Futura, poi quattro anni ad Albese, tre dei quali da capitano, consolidando un profilo tecnico e umano di alto livello. Nell’ultima stagione ha militato in A2 con Pallavolo Concorezzo, confermandosi come una centrale affidabile, solida e capace di incidere a livello nazionale.



Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: “Non è la prima volta che abbiamo avuto un contatto per portare Martina a Mondovì; quest’anno ce l’abbiamo fatta e siamo molto soddisfatti di averla, dopo tante sfide da avversaria, dalla nostra parte della rete. Con Aliberti formerà una coppia di centrali che molte squadre ci invidieranno; insieme ad Aliberti dovranno fare da ‘chioccia’ al nostro gruppo, portando l’esperienza maturata in giro per l’Italia nei campionati di Serie A”.

Parole di grande entusiasmo anche da parte della giocatrice: “Negli ultimi anni il mio percorso e quello di Mondovì si sono incrociati tantissime volte, separati da una rete, da avversari. Nonostante ciò ho sempre ammirato questa società, vista la sua reputazione di realtà solida, seria e strutturata in cui si respira pallavolo di altissimo livello. Sono estremamente contenta di poter entrare nelle fila di Mondovì e farò del mio meglio per dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi societari. L’A3 è un campionato nuovo, di alto livello e tutto da scoprire. Sono convinta che soltanto il campo ci permetterà di capire dove possiamo posizionarci, ma sono altrettanto sicura e fiduciosa che lavoreremo tutti duramente per esprimere la miglior pallavolo possibile”.



Con l’arrivo di Martina Veneriano, Mondovì Volley completa ufficialmente il roster 2026/27, aggiungendo esperienza, qualità e leadership a un gruppo che unisce giovani talenti e giocatrici di alto profilo.



Le 14 atlete a disposizione di coach Daniele Sciarrotta e del suo staff sono:

PALLEGGIATRICI: Valentina Brandi, Matilde Rostagno

OPPOSTI: Maria Sofia Barbaro, Petra Di Blasi

SCHIACCIATRICI: Sofia Cusma, Vivien Di Diego, Emma Cantamessi, Anna Sclavo, Simona Sciarrotta

CENTRALI: Anna Aliberti, Martina Veneriano, Melissa Mattioli

LIBERI: Michelle Gueli, Anna Imarisio.