Bra celebra 40 anni di Slow Food Italia con una grande festa di comunità

Venerdì 24 e sabato 25 luglio Slow Food Italia e la Condotta Slow Food di Bra, in collaborazione con la Città di Bra, coinvolgono cittadini, soci e simpatizzanti in due serate speciali nel cuore di Bra (Cn), dove tutto ebbe inizio, per celebrare insieme quarant'anni di storia di Slow Food Italia. Nata nel luglio 1986 da un'intuizione di Carlo Petrini e di un gruppo di gastronomi dell'entroterra cuneese, Slow Food è cresciuta fino a diventare una rete internazionale presente in oltre 120 Paesi, impegnata nella difesa della biodiversità, dei territori e delle comunità locali.

I festeggiamenti prendono il via venerdì 24 luglio, nell'ambito della rassegna "Cinema all'aperto" della Città di Bra, con la proiezione di Slow Food Story, il lungometraggio di Stefano Sardo che racconta la nascita e l'evoluzione del movimento, in programma nell'arena di Palazzo Traversa alle 21.30 con ingresso gratuito. Il giorno successivo, sabato 25, a partire dalle 19.30, l'Osteria Boccondivino e via Mendicità Istruita ospitano una grande tavolata all'aperto che accompagna i partecipanti fino alla mezzanotte del 26 luglio, giorno in cui 40 anni fa veniva firmato l'atto costitutivo di Slow Food Italia. Una serata all'insegna della convivialità e del diritto al piacere, il valore da cui prende avvio la storia di Slow Food e che ancora oggi ne ispira l'azione.

«Celebrare i quarant'anni di Slow Food a Bra significa ritrovarsi là dove tutto è cominciato e rendere omaggio a Carlin Petrini con la cittadinanza. Il nostro fondatore ha trasformato il cibo, elemento semplice e quotidiano, in uno strumento per leggere la complessità del mondo. La sua eredità culturale continua a guidare il nostro impegno quotidiano per costruire un sistema alimentare buono, pulito e giusto. Questa festa è dedicata a lui, lo ricordiamo collettivamente e con gioia: perché a tutti noi ha insegnato che il mondo lo si può cambiare, con gioia, a partire dal cibo! Celebriamo questi primi 40 anni nel segno del diritto al piacere, della tutela dell'ambiente, della giustizia sociale e della responsabilità verso le generazioni future, guardando ai prossimi 40 anni!» dichiara Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.

L'appuntamento per festeggiare con soci e delegati, amici e simpatizzanti da tutta Italia e dal resto del mondo sarà poi a Terra Madre Salone del Gusto 2026, dal 24 al 27 settembre nel centro di Torino, dove uno spazio speciale sarà dedicato proprio alla storia di Slow Food. Quattro giorni, 40 voci, 40 anni: un palinsesto di incontri e testimonianze che coinvolge contadini, cuochi, scienziati, attivisti, giornalisti, filosofi e musicisti. Tra gli ospiti, Massimo Montanari, Lella Costa, Moni Ovadia, Dario Casalini, Luciana Castellina, Paolo Hendel, Andrea Satta, Stefano Sardo, Gigi Padovani, Eleonora Cozzella, Fulvio Marino e Anna Kauber.

Inoltre, tra le voci che raccontano i quarant'anni di Slow Food c'è anche quella di Buono, pulito e giusto, il libro simbolo di Carlo Petrini pubblicato da Slow Food Editore, che torna in libreria dal 29 luglio. La ristampa, arricchita dalla prefazione inedita di Michele Serra, propone una visione del cibo che unisce ambiente, agricoltura, cultura e responsabilità, confermando l'attualità di un'eredità culturale che continua a guidare il movimento.

Il programma della serata

Il menù della serata racconta la rete di Slow Food attraverso i prodotti e i produttori che ne incarnano i valori, in un percorso gastronomico che attraversa il Piemonte e incontra altre realtà del movimento a livello nazionale.

Dopo l'aperitivo con Parmigiano Reggiano, salumi de La Granda e focaccia, seguono una selezione di formaggi a latte crudo del Caseificio Francesco Rabbia, frittate di cipolla e zucchine e la giardiniera di Mamma Rosy. Il piatto speciale propone un pinzimonio con verdure di stagione dell'Orto di Maria in abbinamento agli oli della Guida agli Extravergini di Slow Food, accompagnato dal pane del Forno del Buon Pane di Roberto Marcarino e dalle uova di Mauro Barbero. Si prosegue con un'insalata di pasta con verdure di stagione del Pastificio Di Martino, sostenitore ufficiale di Slow Food Italia, e si conclude con il gelato di Alberto Marchetti, i biscotti di nocciole dell'azienda agricola Pelissero Maria Paola e la torta dedicata ai 40 anni di Slow Food.

Ad accompagnare, una selezione di vini della Banca del vino di Pollenzo.

La partecipazione è aperta sia ai soci Slow Food sia a chi desidera avvicinarsi all'associazione. Il costo della serata è di 25 euro per i soci (30 euro con la maglietta celebrativa dei 40 anni) e di 30 euro per gli aspiranti soci (35 euro con la maglietta celebrativa).

L'iniziativa è organizzata da Slow Food Italia e la Condotta Slow Food di Bra in collaborazione con la Città di Bra.