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Attualità | 20 luglio 2026, 11:44

Il Comune di Cuneo rinnova il servizio funebre per indigenti per i prossimi sei anni

1638 euro per offrire a tutti una degna sepoltura

Il Comune di Cuneo rinnova il servizio funebre per indigenti per i prossimi sei anni

È stata rinnovata dal Comune di Cuneo la delibera per garantire il servizio funebre per persone indigenti. 

La convenzione regola i rapporti tra il Comune e quattro imprese di onoranze funebri aderenti ed ha valenza di sei anni.

Le imprese si impegneranno quindi ad assicurare il trasporto, in qualsiasi cimitero comunale, delle salme, purchè ci sia una condizione di indigenza.

La somma ammonta a 1638,70 euro. Di questi, 1181 euro vengono stanziati per un funerale per inumazione, 455 per l’accompagnamento della salma e 2 per l’imposta del bollo all’impresa Onoranze Funebri S.A.S di Brignone Umberto Giovanni. 

Il servizio varia a seconda della situazione. Si parla di “funerali sociali” quando offerti a famiglie bisognose, di funerali gratuiti quando la persona non ha parenti prossimi o è in stato di povertà. 

Questa iniziativa mira a onorare tutti i defunti tutti in egual modo, con particolare attenzione quindi alle persone indigenti, senza parenti prossimi o seguite dai servizi sociali.


 

Noemi Bertaina

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