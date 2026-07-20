Il fine luglio di Occit'amo propone musica della tradizione e riflessioni contemporanee nelle terre del Monviso

Continua il fitto programma di Occit’amo Festival con un’altra settimana ricca di musica della tradizione, riflessioni contemporanee e coinvolgimento delle comunità nelle terre del Monviso. Si parte martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 16.30, all’area Midia di Acceglio, per poi replicare a Moiola, giovedì 30 luglio, alle 21.30, in piazza Patrioti del Saben: nei piccoli borghi della val Maira e valle Stura arriverà il progetto culturale “Pedalando tra le storie”, nato in collaborazione con Mulino ad Arte, per raccogliere vicende e ricordi dei residenti e restituirli con un suggestivo spettacolo in piazza, aperto a tutta la comunità.

Non mancheranno gli appuntamenti con le sonorità occitane: venerdì 31 luglio, alle 21.30, presso la Cappella di San Costanzo a Vignolo, si svolgerà il concerto della Banda Gigi de Nissa mentre sabato 1° agosto, alle 16, a Balma Boves a Sanfront, si terrà la passeggiata letteraria con Valeria Tron, in collaborazione con Borgate dal Vivo e, sempre sabato 1° agosto, ma alle 21.30 all’ex Scuderia a Prazzo, i Li Destartavelà propongono il Gran Ballo con musica e danze occitane.

Due appuntamenti anche a Saluzzo, presso Il Quartiere, in collaborazione con Attraverso Festival: martedì 28 luglio, alle 21.30, Francesco Costa, direttore del “Post” e massimo esperto di politica americana, parlerà di “Dopo Trump. Cosa resterà di questo decennio e come ricominciare”; sempre all’ex Caserma Musso, mercoledì 29 luglio, alle 21.30, la nota criminologa Roberta Bruzzone condurrà il pubblico in un viaggio teatrale crudo e struggente con “Amami da morire”.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.