A Camo torna la "Langhet en festa": quattro giorni di gusto, musica e tradizione sul Bricco

Tutto pronto a Camo per la 47ª edizione della "Langhet en festa", l'appuntamento estivo organizzato dalla Pro loco di Camo insieme al Catering Paolo e Sandra sulla terrazza panoramica del Bricco di Camo.

Il sipario si alzerà venerdì 31 luglio alle 20.30 con la serata a base di antipasti e gnocchi tricolori, animata dalla Berruto Band.

Sabato 1° agosto, dalle 20.00, spazio alla tradizionale costinata in compagnia di Sonia De Castelli.

Domenica 2 agosto la manifestazione entrerà nel vivo fin dalle 8 con il 14° "Vespagiro". Il programma prevede la colazione tra le opere del museo a cielo aperto per l'iniziativa "#costruzioni2026" (progetto "U segni di terra e tradizione"), sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte e patrocinata da Regione Piemonte e dal Comune di Santo Stefano Belbo. Dopo il tour e l'aperitivo, il pranzo si terrà nel salone polifunzionale con vista sulla Vallebelbo. La giornata vedrà anche l'apertura della pinacoteca, del museo del riciclo e il banco di beneficenza, per poi concludersi alle 21.00 con la commedia brillante a ingresso gratuito "Impresa trasporti di Luigi beccamorti" della compagnia Der Roche di Montaldo Roero.

Gran finale lunedì 3 agosto alle 20.30 con la serata gastronomica a base di antipasti, friciule, salumi e formaggi, accompagnata dalla musica di Walter e dall'ospite Marco Zeta. Tutte le cene sono a menu fisso con vini locali inclusi.

Per informazioni e prenotazioni sono attivi i numeri 352/09.20.380 per la Pro loco e 338/24.59.206 per il Catering.