"AperiTrekking con Aperitivo": Macra si prepara alla seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, la Consulta Giovanile della Valle Maira ripropone "AperiTrekking con Aperitivo", un'iniziativa pensata per valorizzare il territorio, promuovere uno stile di vita attivo, nonché far conoscere uno dei percorsi più suggestivi della Valle Maira: il Sentiero dei Ciclamini.

Appuntamento sabato 25 luglio, con ritrovo alle ore 15.30 presso il Vecchio Mulino di Macra. Da qui partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica lungo il Sentiero dei Ciclamini, immersi nella spettacolare fioritura estiva e nei panorami che caratterizzano questo angolo della valle. Al termine, nel pomeriggio si vivrà un momento conviviale con un aperitivo in compagnia , occasione per condividere l'esperienza e trascorrere alcune ore all'insegna della natura e della socialità.

"Crediamo nel territorio, nella sua bellezza e pensiamo che vivere il territorio significa prima di tutto conoscerlo - ci dice Lorenzo Scuteri della Consulta giovanile della Valle Maira - Per questo abbiamo pensato di riproporre un'esperienza unica per scoprire le bellezze di Macra, gustare le eccellenze del territorio e trascorrere un pomeriggio diverso, tra natura, cultura e buon cibo."

Con questa seconda edizione, la Consulta Giovanile della Valle Maira rinnova il proprio impegno nella promozione del territorio e nell'organizzazione di eventi capaci di coinvolgere residenti e visitatori, valorizzando le bellezze naturalistiche e le eccellenze della valle.

L'iniziativa è aperta a tutti e la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili e può essere effettuata tramite WhatsApp al 345 891 6054 oppure scrivendo all'indirizzo consultagiovanilevallemaira@gmail.com.