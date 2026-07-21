ATLETICA / Mondovì in evidenza al Meeting Arcobaleno di Celle Ligure: Calandri tra le protagoniste internazionali

Esperienza internazionale e segnali incoraggianti per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al 37° Meeting Arcobaleno Atletica Europa, andato in scena allo stadio “Giuseppe Olmo” e inserito nel circuito EAP. Una manifestazione di alto livello, capace di richiamare atleti da tutto il mondo e di offrire un programma articolato tra gare giovanili nel pomeriggio e meeting assoluto internazionale in serata.

Nel contesto più prestigioso, spicca la partecipazione di Elisa Calandri, chiamata a confrontarsi sugli 800 metri con un campo di livello internazionale. L’atleta monregalese ha chiuso al 14° posto in 2’15”68, ottenendo comunque un buon quarto piazzamento tra le Under 23, in una gara vinta dalla greca Plaka.

Sempre sugli 800 metri, ma in campo maschile, arriva il primato personale per Matteo Provera, che ferma il cronometro a 2’09”16, mentre il giovane Simone Bongiovanni (classe 2010) conclude in 2’17”25. Gara di altissimo profilo, dominata dall’ugandese Dradriga.

Indicazioni positive anche dal settore giovanile, protagonista nelle gare pomeridiane. Da segnalare il quarto posto di Alice Imparato nel salto in alto Cadette con la misura di 1,30, a cui si aggiunge il 13° posto negli 80 metri. Buone prestazioni anche per Gabriele Ambrosio, sesto negli 80 Cadetti in 10”86, e per Danilo Prato Carboneri, decimo sulla stessa distanza e nono nei 600 metri.

Tra i più giovani, doppio impegno per Andrea Cafiero, undicesimo nel vortex e dodicesimo nei 60 metri, mentre tra le Allieve Brigitte Baudissone chiude i 100 metri in 13”33, risultando sesta tra le Under 18.

Nel complesso, una trasferta positiva per i colori monregalesi, capaci di ben figurare in un contesto internazionale e di confermare la crescita del vivaio anche nel pieno della stagione estiva.