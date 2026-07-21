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Attualità | 21 luglio 2026, 08:32

Countdown per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Venerdì 24 luglio Santo Stefano Roero sarà capitale dell'informazione, appuntamento dalle 18 al Palarocche

Countdown per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Quella appena iniziata è la settimana del Premio Giornalistico del Roero.

La 39ª edizione è in programma venerdì 24 luglio a Santo Stefano Roero, che per un giorno diventerà la capitale dell'informazione.

Alle ore 18 ci sarà la cerimonia presso il Palarocche,  alla presenza di tante autorità e ospiti d'eccezione.

Saranno premiati i migliori articoli scritti su carta o online e servizi tv sulle eccellenze del territorio.

E questo grazie alle fondazioni Crt e Crc, a Banca d'Alba, Gai, Brezzo, i Produttori di vino e il Consorzio di Tutela, Cavalieri del Roero, Comuni, grandi e storici sponsor.

Alle ore 19.30 "l'aper-arneis" con il Crudo di Cuneo, i formaggi di Inalpi, la salsiccia di Bra, i salami crudi e cotti del Roero e gli ottimi vini offerti dai produttori. A seguire la cena per la quale la prenotazione è obbligatoria al numero 0173 61 6004.

L'invito dell'organizzazione con Giovanni Negro, presidente dell'Associazione e Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria, è quello di partecipare numerosi: "Sarà, come per fortuna è sempre stata, una bella festa per noi e le nostre colline".

E voi, chi premiereste?

Silvia Gullino

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