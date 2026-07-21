Countdown per la 39ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Quella appena iniziata è la settimana del Premio Giornalistico del Roero.

La 39ª edizione è in programma venerdì 24 luglio a Santo Stefano Roero, che per un giorno diventerà la capitale dell'informazione.

Alle ore 18 ci sarà la cerimonia presso il Palarocche, alla presenza di tante autorità e ospiti d'eccezione.

Saranno premiati i migliori articoli scritti su carta o online e servizi tv sulle eccellenze del territorio.

E questo grazie alle fondazioni Crt e Crc, a Banca d'Alba, Gai, Brezzo, i Produttori di vino e il Consorzio di Tutela, Cavalieri del Roero, Comuni, grandi e storici sponsor.

Alle ore 19.30 "l'aper-arneis" con il Crudo di Cuneo, i formaggi di Inalpi, la salsiccia di Bra, i salami crudi e cotti del Roero e gli ottimi vini offerti dai produttori. A seguire la cena per la quale la prenotazione è obbligatoria al numero 0173 61 6004.

L'invito dell'organizzazione con Giovanni Negro, presidente dell'Associazione e Gian Mario Ricciardi, presidente della giuria, è quello di partecipare numerosi: "Sarà, come per fortuna è sempre stata, una bella festa per noi e le nostre colline".

E voi, chi premiereste?