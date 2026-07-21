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Viabilità | 21 luglio 2026, 08:25

Cuneo-Ventimiglia, principio d'incendio su un treno alla stazione di Airole: in fiamme alcuni cavi della motrice, linea bloccata per i soccorsi

È successo stamattina in Valle Roya: i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio, disagi alla circolazione ferroviaria

Momenti di apprensione questa mattina (martedì 21 luglio) alla stazione di Airole, in Valle Roya, dove si è verificato un principio d'incendio a bordo di un treno. 

A darne conto l'Osservatorio Ferrovia del Tenda (leggi qui). 

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sono stati alcuni cavi elettrici della motrice, causando l'immediata attivazione delle procedure di sicurezza. 

La situazione è stata rapidamente gestita, evitando conseguenze più gravi, ma l'episodio ha inevitabilmente creato disagi ai viaggiatori presenti sul convoglio e alla circolazione ferroviaria lungo la linea.

Per consentire le operazioni di intervento in piena sicurezza, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno, mentre la motrice interessata dal principio d'incendio è stata successivamente spostata.

Il Regionale 22952 Ventimiglia partito alle 6.18  da Cuneo con arrivo previsto a Ventimiglia alle 9.19 è stato cancellato, mentre quello successivo, il 22955 che partira da Cuneo alle 8.41 con arrivo previsto a Ventimiglia alle ore 9:21 è cancellato da Breil S.R. a Ventimiglia.

Non si segnalano feriti o persone coinvolte, mentre restano i disagi per i passeggeri costretti ad attendere il ripristino del servizio.

Il treno fermo alla stazione di Airole (foto dal gruppo &quot;Osservatorio Ferrovia del Tenda&quot;)

Il treno fermo alla stazione di Airole (foto dal gruppo "Osservatorio Ferrovia del Tenda")

redazione

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