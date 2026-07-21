Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita: onorificenza e incarichi prestigiosi per due soci

Matteo Quaglia di Moretta, socio del Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita, ha ricevuto dal suo club un prestigioso riconoscimento, al termine dell'anno lionistico 2025-2026.

Gli è stato assegnato il "Melvin Jones Fellow" che, prendendo il nome del fondatore del Lions Club, lo statunitense Melvin Jones (1879-1961), rende onore ai soci che all’interno del loro sodalizio si sono particolarmente distinti nella realizzazione delle finalità dell’associazione di servizio.

Sempre nel club il past presidente Luca Mellano, con alle spalle una grande esperienza nel seguire le tematiche della disabilità, in particolare legate agli occhi, è diventato neo officer distrettuale della vista, service per il quale i Lions sono conosciuti in tutto il mondo come i "Cavalieri della Vista" in virtù del loro storico e straordinario impegno nella lotta alla cecità e all'ipovedenza.

La governatrice Nicoletta Machi ha chiesto al past president Mellano di impegnarsi nel direttivo dell’Associazione degli amici della Banca degli occhi di Genova (per tre anni) e nello stesso tempo di dare la disponibilità come officer della vista, impegno che seguirà per anno.

"Cercherò di sviluppare questi due incarichi nella maniera migliore possibile. Avrò bisogno del vostro aiuto per fare cose belle in un settore così delicato e che per me ha una importanza speciale", ha affermato.

I soci del club si sono complimentati con Mellano per l’incarico: "Non poteva andare a una persona migliore, piena di buona volontà e che testimonia con coraggio che la vita è bella comunque".