Pontechianale celebra Santa Maria Maddalena: due giorni di fede e tradizione nella frazione omonima

La frazione Maddalena di Pontechianale, capoluogo del paese della Valle Varaita, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate con la festa patronale dedicata a Santa Maria Maddalena, in programma questa sera, martedì 21 e domani mercoledì 22 luglio, dalla cappella intitolata alla Santa a poca distanza dalla piazza centrale e dal Municipio.

Le celebrazioni prenderanno il via questa sera martedì 21 luglio alle 20,30 con la tradizionale processione accompagnata dalla Banda musicale di Brossasco, un momento di devozione che ogni anno richiama residenti e villeggianti.

Oggi pomeriggio le bambine e le donne hanno partecipato, come da tradizione, a una passeggiata attorno al lago durante la quale hanno raccolto i fiori che accompagneranno la processione di stasera.

Il programma proseguirà domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 con la messa e l'incanto (tipica asta con il banditore) con gli abitanti di Pontechianale vestiti con i costumi tipici, le donne portano il tradizionale copricapo "béro", chiamato così in lingua occitana, ornato da un raffinato merletto al tombolo.

I massari della festa di Santa Maria Maddalena sono Lara Morel, Flavio Vasserot, Silvio Franzosi, Roberto Faure, e Secondo Martina.

In serata, dalle 19,30, la piazza del paese ospiterà la tradizionale polentata con costine, seguita da balli tradizionali, per concludere i festeggiamenti in un clima di convivialità.

L'iniziativa, promossa con il sostegno del Comune di Pontechianale e della Pro loco, rinnova una tradizione che unisce il valore religioso alla voglia di stare insieme, mantenendo vive le usanze delle valli alpine tramandate di generazione in generazione.