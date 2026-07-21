Roccavione, scadenza il 31 luglio per le iscrizioni ai servizi scolastici 2026/2027

Il Comune di Roccavione ricorda alle famiglie che venerdì 31 luglio 2026, alle ore 12, scadrà il termine per presentare le iscrizioni e le pre-adesioni vincolanti ai servizi scolastici relativi all'anno 2026/2027.

Le domande riguardano la mensa della scuola dell'infanzia, la Mensa Plus per la scuola primaria e secondaria di primo grado, il trasporto scolastico, il servizio di pre-ingresso per gli alunni della primaria e della secondaria e il doposcuola.

Le pre-adesioni non rappresentano un semplice sondaggio, ma costituiscono uno strumento indispensabile per consentire all'Amministrazione comunale di conoscere le effettive necessità delle famiglie e organizzare per tempo i diversi servizi.

"Roccavione mette a disposizione delle famiglie un'offerta importante, pensata per facilitare la conciliazione tra gli impegni lavorativi dei genitori e la vita scolastica dei ragazzi – sottolinea il sindaco Paolo Giraudo –. Per poter programmare correttamente questi servizi abbiamo però bisogno di conoscere entro la scadenza il numero reale degli interessati. Invitiamo quindi le famiglie a non attendere gli ultimi giorni e, in caso di dubbi o necessità, a contattare gli uffici comunali".

I moduli devono essere consegnati entro le ore 12 del 31 luglio all'Ufficio Protocollo del Comune, al piano terreno del Municipio, durante gli orari di apertura al pubblico, oppure trasmessi via e-mail all'indirizzo segreteria@comune.roccavione.cn.it .

La modulistica completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Roccavione. Per informazioni è inoltre possibile contattare il Comune al numero 0171 767108.

"L'obiettivo – conclude Giraudo – è continuare a garantire servizi utili, concreti e vicini alle esigenze quotidiane delle famiglie. Per riuscirci è fondamentale la collaborazione di tutti e il rispetto delle scadenze".