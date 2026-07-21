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Cronaca | 21 luglio 2026, 14:13

Frontale all'ingresso della galleria dei Molini di Isola d'Asti: traffico in tilt sulla Nizza-Canelli

Coinvolti un mezzo pesante, una Bmw e un Iveco Daily. Sul posto Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e i mezzi di soccorso per la rimozione dei veicoli

Un incidente frontale si è verificato oggi all'ingresso della galleria dei Molini di Isola, sul lato di Vigliano, lungo la direttrice Nizza Monferrato-Canelli. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, una BMW e un furgone Iveco Daily. Risulta un ferito, affidato alle cure dei sanitari del 118. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Guardia di Finanza e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Per il recupero dei mezzi incidentati è stata impegnata la ditta Morellato MTS, intervenuta con due autogru, una forca pesante e due carroattrezzi.

L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione lungo la direttrice tra Nizza Monferrato e Canelli, con rallentamenti e code durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Redazione

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