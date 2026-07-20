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Cronaca | 20 luglio 2026, 13:22

Auto fuori strada tra Santo Stefano Belbo e Canelli: un ferito in codice giallo

Per liberare l’uomo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Auto fuori strada tra Santo Stefano Belbo e Canelli: un ferito in codice giallo

È di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, nel tratto della Provinciale 592 compreso tra Santo Stefano Belbo e Canelli.

Qui, in località Bauda, poco prima della Casa di Nuto, poco dopo le ore 11.30, un’auto è uscita di strada in modo autonomo. A bordo un uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo dell’automobile: per liberarlo hanno operato i vigili del fuoco intervenuti da Alba e dal distaccamento volontari di Canelli.

Con loro i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, poi trasportato in ospedale.

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