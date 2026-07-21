Incendio nella notte a Manta, distrutto un ricovero attrezzi

Un incendio ha distrutto un ricovero attrezzi nella notte di oggi, martedì 21 luglio, a Manta.

L'allarme è scattato intorno alle 3.15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, partiti dalla caserma intorno alle 3.25, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.

L'intervento si è concluso intorno alle 6, dopo circa due ore e mezza di lavoro.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente il ricovero attrezzi, andato completamente distrutto. Non si registrano persone coinvolte né ulteriori danni materiali. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.