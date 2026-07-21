Ceva, cede una condotta dell'acquedotto: allagata via Pio Bocca

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio, a Ceva, in seguito alla rottura, probabilmente, di una condotta principale dell'acquedotto.

L'allarme è scattato intorno alle 5.50 in via Pio Bocca, dove è stata segnalata una copiosa fuoriuscita d'acqua. Il flusso ha invaso la carreggiata e le aree circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio, che hanno provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell'area.

Sono stati inoltre allertati i tecnici di Acda, incaricati di effettuare l'intervento di riparazione della condotta. Non si registrano danni materiali né persone coinvolte.