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Cronaca | 21 luglio 2026, 07:36

Ceva, cede una condotta dell'acquedotto: allagata via Pio Bocca

L'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Garessio per la messa in sicurezza. Sul posto anche i tecnici di Acda per la riparazione

Immagine archivio

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Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio, a Ceva, in seguito alla rottura, probabilmente, di una condotta principale dell'acquedotto.

L'allarme è scattato intorno alle 5.50 in via Pio Bocca, dove è stata segnalata una copiosa fuoriuscita d'acqua. Il flusso ha invaso la carreggiata e le aree circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio, che hanno provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell'area.

Sono stati inoltre allertati i tecnici di Acda, incaricati di effettuare l'intervento di riparazione della condotta. Non si registrano danni materiali né persone coinvolte.

redazione

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