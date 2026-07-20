Abbandona materassi a Nucetto: identificato e sanzionato un cittadino francese

Ha deciso di disfarmi di due materassi lasciandoli in strada, in pieno centro paese, ma è stato identificato e sanzionato.

Questo quanto successo a Nucetto a un cittadino francese che, da anni, frequenta il centro della Valle Tanaro. L'abbandono è avvenuto in strada, in pieno centro paese dove è stato ripreso dalle videocamerare comunali.

Visto che il Comune di Nucetto al momento non dispone di Polizia Locale, il Sindaco ha trasmesso immediatamente le immagini e la segnalazione ai carabinieri forestali della stazione di Ceva.

I militari sono riusciti in breve tempo a risalire al responsabile, a identificarlo, denunciarlo e sanzionarlo.

L'abbandono di rifiuti ingombranti effettuato con l’ausilio di un veicolo a motore èpunito in modo severo: può prevedere un'ammenda fino a un massimo di 18mila euro e la sospensione della patente di guida fino a sei mesi.

“La speranza è che questo episodio serva da monito per tutti. Le telecamere ci sono e i controlli vengono fatti” - fanno sapere dal Comune.



Per smaltire materassi, mobili e altri ingombranti è possibile rivolgersi alle aree ecologiche o richiedere il servizio gratuito di ritiro a domicilio. Soluzioni che evitano multe salatissime e tutelano il decoro e l’ambiente della Val Tanaro.