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Cronaca | 20 luglio 2026, 15:16

Cuneo, tenta di introdursi nel magazzino di un negozio: uomo fermato dalla Polizia in via Roma

L'intervento della pattuglia della Questura di Cuneo sarebbe scattato dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avrebbero notato un uomo in stato di alterazione mentre cercava di forzare una porta sul retro

L'intervento dei poliziotti in via Roma

L'intervento dei poliziotti in via Roma

Intervento della Polizia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, in via Roma a Cuneo. Intorno alle 14 una pattuglia della Questura è intervenuta in seguito alle segnalazioni di alcune persone che avrebbero notato un uomo, apparentemente in stato di alterazione, aggirarsi nella zona retrostante un negozio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli accertamenti, l'uomo avrebbe tentato di introdursi nel magazzino dell'esercizio commerciale, cercando presumibilmente di forzare una porta d'accesso situata sul retro.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato il soggetto, procedendo alla sua identificazione e al suo blocco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

redazione

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