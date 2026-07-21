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Cronaca | 21 luglio 2026, 20:12

Fumo in alta quota a Vinadio, ma la zona è inaccessibile da terra. Possibile richiesta dell'elicottero per domani

L'allarme è scattato alle 18.10 a circa 2.000 metri di altitudine. Vigili del fuoco e Aib non riescono a raggiungere il punto e resteranno a presidiare l'area per la notte

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

È in corso il monitoraggio di un incendio in alta quota nel territorio comunale di Vinadio, dove intorno alle 18.10 è stato segnalato del fumo a circa 2.000 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Dronero, insieme alle squadre dell'Antincendi Boschivi (Aib). Una volta avvicinati alla zona, gli operatori hanno però constatato l'impossibilità di arrivare fino al punto interessato dal fumo, a causa della particolare conformazione del terreno e della quota elevata.

Considerata l'impossibilità di intervenire da terra prima del sopraggiungere del buio, le squadre manterranno il presidio dell'area per monitorare l'evoluzione della situazione nel corso della notte.

Nella giornata di domani, qualora il fumo o l'eventuale incendio dovessero persistere, sarà valutata la richiesta di un intervento aereo per consentire le operazioni di spegnimento.

Redazione

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