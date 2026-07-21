Fumo nel bosco tra Sanfront e Martiniana Po, era un abbruciamento vietato: sanzione in arrivo

Verso le 18.25 di oggi è scattato l'allarme per una colonna di fumo avvistata in un'area boschiva tra Sanfront e Martignana Po.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Saluzzo e i carabinieri forestali che, dopo aver raggiunto la zona, hanno accertato che si trattava di un abbruciamento controllato e non di un incendio boschivo.

L'accensione del fuoco è risultata però in violazione del divieto attualmente in vigore in Piemonte, disposto a causa delle condizioni di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Per questo motivo i carabinieri forestali hanno identificato il responsabile e procederanno con la contestazione della sanzione prevista dalla normativa.

L'intervento si è concluso in breve tempo, senza necessità di operazioni di spegnimento, dopo gli accertamenti eseguiti dalle forze intervenute.