Regione Piemonte, bando 2026 per sostenere la liquidità delle imprese agricole

La Regione Piemonte ha aperto il bando 2026 per la concessione di contributi a copertura degli interessi sui prestiti di conduzione a breve termine destinati alle imprese agricole.

L'intervento punta a sostenere la liquidità aziendale, consentendo agli agricoltori di anticipare le risorse necessarie per affrontare le spese dei cicli produttivi, in attesa dei ricavi derivanti dalla vendita delle produzioni agricole e zootecniche.

«Questa misura – commenta Pietro Busso, responsabile provinciale del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori Italiani Cuneo – offre un sostegno concreto alla gestione finanziaria delle imprese agricole in una fase in cui i costi di produzione rimangono elevati e la disponibilità di liquidità rappresenta un elemento determinante per garantire la continuità dell'attività aziendale. Il contributo regionale sugli interessi permette di alleggerire il peso del credito necessario per affrontare le spese ordinarie della conduzione».

Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese agricole con sede operativa in Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli, società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli.

Tra i requisiti richiesti figurano l'iscrizione al Registro delle Imprese, la partita Iva agricola, il fascicolo aziendale costituito e la regolarità contributiva. Sono escluse le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà secondo la normativa vigente.

I prestiti di conduzione, della durata massima di dodici mesi, sono destinati ad anticipare le spese necessarie per l'acquisto dei mezzi tecnici impiegati nelle produzioni agricole e zootecniche.

L'importo finanziabile è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 80.000 euro, mentre il contributo regionale copre gli interessi nella misura del 2% per le aziende di pianura e collina e del 2,5% per quelle ubicate in montagna, entro il limite del tasso applicato dall'istituto di credito.

«È fondamentale verificare preventivamente la correttezza del fascicolo aziendale – osserva Busso -, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e la documentazione necessaria, così da evitare rallentamenti nell'istruttoria o possibili esclusioni».

Il responsabile provinciale della Finanza agevolata di Cia Cuneo ricorda inoltre che il bando prevede specifici criteri di priorità, tra cui le aziende già beneficiarie dei prestiti di conduzione nell'annualità precedente e i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.