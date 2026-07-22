Morozzo, visite guidate tra gli affreschi di Santo Stefano e del Santuario del Brichetto

In occasione dei festeggiamenti di San Magno, domenica 26 luglio 2026 il gruppo di Morozzo dei volontari per l’arte della Diocesi di Mondovì propone un pomeriggio di visite guidate gratuite alla scoperta di due importanti cicli di affreschi del territorio. L’iniziativa offre ai fedeli e ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino opere di grande valore storico e religioso, inserite in contesti paesaggistici suggestivi.

Il programma prevede, dalle 16 alle 17, la visita agli affreschi della Cappella di Santo Stefano, attribuiti a un maestro sconosciuto e datati alla seconda metà del Quattrocento. A seguire, dalle 17 alle 18, sarà possibile ammirare gli affreschi del Santuario del Brichetto, realizzati da Giovanni Mazzucco e datati 30 luglio 1491, testimonianza significativa della devozione e della tradizione artistica locale.

Le visite saranno curate dai volontari per l’arte, che accompagneranno i partecipanti illustrando storia, iconografia e particolarità stilistiche dei cicli pittorici, in un percorso che unisce spiritualità, cultura e attenzione alla tutela del patrimonio. L’iniziativa si inserisce nel calendario religioso di San Magno, arricchendo le celebrazioni con un momento di approfondimento e valorizzazione dei beni artistici della diocesi.

Le visite sono gratuite. Per informazioni e per organizzare visite per gruppi durante tutto l’anno è possibile contattare il numero 346 2189871.