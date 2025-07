Un'altra piantagione di marijuana scoperta dai Carabinieri di Bra: sequestrate oltre 700 piante e 65 kg di infiorescenze già essiccate

Nuovi sviluppi nell’operazione, denominata "Djali", che nei giorni scorsi ha portato la Compagnia Carabinieri di Bra all’esecuzione di 14 misure cautelari e al sequestro di oltre 1.000 kg di mariujana, rinvenute in coltivazioni che la medesima organizzazione criminale conduceva all'interno di capannoni individuati tra il Braidese, il Saluzzese e le province di Milano e Pavia.

Nuove evidenze investigative hanno portato ora i militari dell’Arma braidese a individuare un ulteriore sito di coltivazione di cannabis, insediato in un cascinale a Vigliano d’Asti, nell’Astigiano.

All’atto dell’intervento i militari hanno constatato la presenza di un soggetto di nazionalità albanese, tratto in arresto in flagranza di reato, con ogni evidenza preposto alla cura e alla vigilanza dell’illecita coltivazione realizzata sui due piani dello stabile.

Anche in questa circostanza è stata rilevata la presenza di sofisticati impianti di aerazione, illuminazione e irrigazione, nonché materiali utili al confezionamento utilizzati per garantire una ragguardevole produzione di sostanza stupefacente.

Gli operanti hanno proceduto al sequestro dell’immobile e delle varie attrezzature e di 762 piante di cannabis in diverse fasi vegetative e 65 kg. di infiorescenze già essiccate, pronte per essere confezionate per lo spaccio.