 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 luglio 2026, 08:23

Alba, il Comune ricorda: prima rata della Tari in scadenza il 31 luglio

L'ente ha inviato tramite posta ordinaria o PEC gli avvisi per poter procedere con il pagamento degli F24 o PagoPA

Alba, il Comune ricorda: prima rata della Tari in scadenza il 31 luglio

La prima rata della Tari, la tassa comunale per i rifiuti, è da pagare entro venerdì 31 luglio

Il Comune di Alba ha inviato tramite posta ordinaria o PEC gli avvisi per poter procedere con il pagamento degli F24 o PagoPA. Ha anche inviato un messaggio sull'app IO per ricordare la scadenza. 

Inoltre, è possibile scaricare e stampare gli F24 o il PagoPA sul Portale tributi, accessibile tramite Spid e Cie, dal sito internet del Comune di Alba al seguente link: https://service.sipalinformatica.it/tributi/login.xhtml?idEnte=8&pageId=133254b912064fae90ca5d9f998825c0&dswid=2533

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi ai numeri: 0173 292285-287-404

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium