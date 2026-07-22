Alba, il Comune ricorda: prima rata della Tari in scadenza il 31 luglio

La prima rata della Tari, la tassa comunale per i rifiuti, è da pagare entro venerdì 31 luglio.

Il Comune di Alba ha inviato tramite posta ordinaria o PEC gli avvisi per poter procedere con il pagamento degli F24 o PagoPA. Ha anche inviato un messaggio sull'app IO per ricordare la scadenza.

Inoltre, è possibile scaricare e stampare gli F24 o il PagoPA sul Portale tributi, accessibile tramite Spid e Cie, dal sito internet del Comune di Alba al seguente link: https://service.sipalinformatica.it/tributi/login.xhtml?idEnte=8&pageId=133254b912064fae90ca5d9f998825c0&dswid=2533 .

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi ai numeri: 0173 292285-287-404