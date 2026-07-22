Federcaccia Revello premiata “Sezione dell’anno” per Spazzamondo

In occasione dell'Assemblea Provinciale della Federcaccia, che si è tenuta lunedì 20 luglio a Fossano, la Sezione Comunale di Revello è stata insignita del riconoscimento "Sezione dell'Anno", per la partecipazione costante all'iniziativa della Fondazione CRC "Spazzamondo", per il tramite del Comune.

In modo particolare, l'intervento di quest'anno è risultato estremamente fruttuoso, perché ha permesso di rimuovere integralmente un'autentica discarica abusiva, che giaceva da decenni ormai lungo le sponde del fiume Po, in località Pianche, con raccolta di una enorme quantità (svariati quintali) di rifiuti di ogni tipo, dai vetri alle reti metalliche fino a grossi bidoni arrugginiti.

L'attestazione è stata consegnata al presidente Marco Forno, dai vertici provinciali e regionali. "Ringrazio tutti i soci, in particolare quelli (ahinoi sempre lo stesso gruppo un po' ristretto...) che non mancano mai di prestare la loro opera volontaria per le nostre iniziative", ha dichiarato il presidente.



