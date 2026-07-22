A Magliano Alfieri nel parco con Andrea Vitali

Davvero illustre l'ospite dell'appuntamento di giovedì 23 luglio: alle ore 21, nel parco davanti al Castello Alfieri, ci sarà Andrea Vitali, medico e scrittore di fama, che dialogherà con Lella Farinasso sul suo ultimo romanzo "Il piede nella fossa" edito da Garzanti. Ambientato nell'autunno del 1931, protagonista Mentore Carcolati paziente dell'ospedale Umberto I di Bellano, il racconto vede tra i personaggi il maresciallo Maccadò, che non sembra però volersi immischiare nel caso...

Ad accompagnare musicalmente la serata saranno Antonella e Daniele, coppia artistica e anche nella vita, con Claudia Costa alla chitarra.

Come sempre il menu proposto dal ristorante dello chef Stefano Paganini sarà basato sulla trama del libro. Per info e prenotazioni contattare il ristorante al numero 0173/66244 o via mail info@stefanopaganini.it

In caso di maltempo la serata si svolgerà all'interno del Salone degli Specchi del Castello.