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Curiosità | 22 luglio 2026, 08:16

A Cuneo la prima Community della Granda dedicata allo Shopping

Il progetto porta la firma di Debora Parola, artista e fotografa Cuneese già nota per aver creato "Colori di Cuneo", il profilo gratuito di fotografia e video dedicato alla Città e ai suoi negozianti

A Cuneo la prima Community della Granda dedicata allo Shopping

A Cuneo la prima Community della Granda dedicata allo Shopping.  "SHOPPING_ADVICE" é il primo sito della Provincia sul mondo dello Shopping, presente su TIK TOK.

Il Progetto porta la firma di Debora Parola, artista e fotografa Cuneese già nota per aver creato "COLORI DI CUNEO", il profilo gratuito di Fotografia e Video, dedicato alla Città e ai suoi negozianti.

Ogni giorno SHOPPING_ADVICE pubblica tanti video con segnalazioni di prodotti in offerta nelle più famose catene di Supermercati e Abbigliamento.
I brand ospitati sono attualmente CONAD, ORSOBIANCO PASTICCERIA, IPERCOOP, ACTION, PEPCO, KASANOVA, H&M, ZARA, NATURASÌ

Nelle storie di SHOPPING_ADVICE, troverete anche utili recensioni, modalità di utilizzo dei prodotti, e l'analisi degli ingredienti, per offrire la migliore esperienza rivolta all'Acquisto Consapevole.

TIK TOK : https://www.tiktok.com/@shopping_advice

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