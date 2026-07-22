A Cuneo la prima Community della Granda dedicata allo Shopping. "SHOPPING_ADVICE" é il primo sito della Provincia sul mondo dello Shopping, presente su TIK TOK.



Il Progetto porta la firma di Debora Parola, artista e fotografa Cuneese già nota per aver creato "COLORI DI CUNEO", il profilo gratuito di Fotografia e Video, dedicato alla Città e ai suoi negozianti.



Ogni giorno SHOPPING_ADVICE pubblica tanti video con segnalazioni di prodotti in offerta nelle più famose catene di Supermercati e Abbigliamento.

I brand ospitati sono attualmente CONAD, ORSOBIANCO PASTICCERIA, IPERCOOP, ACTION, PEPCO, KASANOVA, H&M, ZARA, NATURASÌ



Nelle storie di SHOPPING_ADVICE, troverete anche utili recensioni, modalità di utilizzo dei prodotti, e l'analisi degli ingredienti, per offrire la migliore esperienza rivolta all'Acquisto Consapevole.



TIK TOK : https://www.tiktok.com/@shopping_advice