Il modellino della mitica nave scuola “Amerigo Vespucci” donata dal compaesano Giuseppe Rastello al Comune di Trinità

Una nave che ha fatto scuola. In questo caso, ci riferiamo alla riproduzione in scala 1:75 della mitica Amerigo Vespucci, donata dal compaesano Giuseppe Rastello al Comune di Trinità.

Il gesto è stato molto apprezzato dalla sindaca Ernesta Zucco che ha detto: “Il nostro infinito ringraziamento per avercela donata. L’abbiamo di conseguenza collocata nella biblioteca comunale, come da lui espressamente voluto. Si tratta di una grande opera costruita in scala con impianto elettrico che tutti potranno vedere ed ammirare”.

La nave originale fu costruita nel cantiere di Castellamare di Stabia dal tenente colonnello del Genio Navale Francesco Rotondi negli anni ’30, subendo notevoli miglioramenti nel 1951 e nel 1958.

L’unità è del tipo “nave a vela” a motore, la superficie velica di 3000 metri quadrati. La nave era inoltre dotata di un apparato motore diesel–elettrico, costituito da due motori diesel accoppiati alla dinamo generatrice di corrente, collegati al motore elettrico di propulsione. L’equipaggio all’interno era composto da 13 ufficiali e 228, tra vari sottufficiali e capi. Il suo motto che la rappresentava era “Non chi comincia, ma quel che persevera”.

“La donazione – ha ancora specifico la sindaca Zucco sul modello che si rifà alla celebre imbarcazione - è stato un grande gesto di un cittadino che ama il suo paese e vuole condividerne le cose belle. Il signor Rastello è un appassionato di barche e di navi e durante la sua vita ne ha costruite a centinaia rispettando in tutte le dimensioni reali. È un grande artista e la comunità di Trinità ne va fiera. Grazie Giuseppe per aver pensato alla comunità in cui vivi con questa preziosa donazione”.