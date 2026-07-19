Il rombo delle Lotus conquista Mondovì con "Salita in quota" [FOTO]

Sono state le Lotus le supercar con il loro rombo graffiante a conquistare Mondovì questa domenica di luglio con la "Salita in alta quota", l'evento nato grazie alla sinergia tra l’Associazione La Funicolare e la Scuderia Alpi del Mare all'interno di "Mondovì e motori" (leggi qui).

In arrivo da tante città, da Torino e Milano fino a far breccia nel cuore del monregalese. Le supercar si sono poi posizionate in modo da comporre e dar vita alla tradizionale “scritta” su Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di iniziare il suggestivo itinerario che si snoderà sulle strade delle valli monregalesi, ultimando le “fatiche” in quota a Prato Nevoso. Ad accogliere i partecipanti sono intervenuti Mattia Germone presidente associazione La Funicolare, Davide Peruzzi presidente scuderia Alpi del Mare e Jolanda Fenoglio presidente della Fidas.





Un’occasione che ancora una volta ha consentito di apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio, prima del trasferimento in quota con la cabinovia “La Rossa”, portando i partecipanti agli oltre duemila metri nel comprensorio di Prato Nevoso Ski. Qui l'evento si è concluso con i saluti finali e la foto di copertina per un venti-ventisette di grandi novità.

IL PROGRAMMA della giornata

ORE 9.00

Accoglienza partecipanti in Piazza d'Armi e consegna pacco di partecipazione. Per i primi 36 iscritti posizionamento in Piazza Maggiore per ricreare con le vetture la scritta Lotus.

ORE 11.30

Obbligatorio per tutti i partecipanti il briefing equipaggi in Piazza Maggiore.

ORE 12.00

Pranzo per i partecipanti presso Ristorante Cantine Bonaparte nel porticato di Mondovì Piazza.

ORE 14.30

Partenza da Mondovì Breo nei pressi della rotonda della Fontana dei Bambini (opera dello scultore Sergio Unia) "La Gòj d'esse a Mondvì", accompagnati dai motociclisti della Fidas Monregalese, in base all'orario preventivamente comunicato.

Percorso con velocità secondo codice stradale.

ORE 15.30

Arrivo previsto prima autovettura a Prato Nevoso.

ORE 16.30

Raggruppamento autovetture in Via Galassia con rinfresco per i partecipanti offerto da Associazione Uniti Per Prato Nevoso ETS.

Trasferimento in pullman presso "Area del Verde" per raggiungere, in cabinovia "La Rossa Panoramica", lo Chalet IN ALTA QUOTA "Il Rosso" di Prato Nevoso a 2000 MT, dove si potrà consumare l'apericena e partecipare così all'evento di chiusura con premiazioni e ringraziamenti.