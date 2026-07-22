Cuneo, torna “Connessioni”: il Festival della Comunicazione alla sesta edizione

“Connessioni” è pronto a tornare a Cuneo per la sua sesta edizione. Il Festival della Comunicazione, ideato e organizzato dall’Associazione culturale ALL 4U, si presenta quest’anno con una formula rinnovata, articolata in due momenti distinti: a settembre spazio alla musica, mentre ottobre sarà dedicato a incontri, talk e approfondimenti.

La manifestazione conferma la propria vocazione: esplorare i temi della comunicazione contemporanea e futura, mettendo a confronto idee, linguaggi e prospettive diverse. Un dialogo aperto tra generazioni, esperti e pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare riflessioni su cultura, società e innovazione.

Il festival animerà diversi luoghi simbolo della città, tra cui il Cinema Monviso, il Teatro Toselli, Piazza Foro Boario e Open Baladin, creando un percorso diffuso capace di coinvolgere un pubblico ampio. Fondamentale anche il contributo della Consulta Giovanile di Cuneo, che ha collaborato all’organizzazione, arricchendo contenuti e aspetti tecnici e logistici.

Settembre in musica

Ad aprire il festival saranno tre serate musicali gratuite in programma il 10, 11 e 12 settembre in Piazza Foro Boario, realizzate grazie alla collaborazione con Open Baladin.

Giovedì 10 settembre saliranno sul palco gli allievi dell’Associazione Insieme Musica, protagonisti di un percorso dedicato interamente alla formazione e alla passione musicale.

Venerdì 11 settembre sarà la volta di “Faber Experience”, uno spettacolo che rende omaggio a Fabrizio De André attraverso le sue canzoni più celebri e i racconti che le hanno ispirate. Sul palco Mario Sampaolo, tra i più apprezzati interpreti del repertorio di De André, accompagnato da un ensemble di musicisti che ricreerà le atmosfere intense e poetiche del cantautore genovese.

Sabato 12 settembre chiuderà il ciclo di concerti Cioffi, per la prima volta a Cuneo. Il giovane cantautore salentino, già noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a eventi nazionali e per le collaborazioni con artisti come Noemi, porterà in scena il suo repertorio tra pop e urban, caratterizzato da testi intimi e generazionali.

Ottobre tra talk e cultura

Nel mese di ottobre “Connessioni” proseguirà con un calendario di incontri, dibattiti, spettacoli, workshop e mostre, trasformando la città in uno spazio di confronto e approfondimento sui temi della comunicazione. Un programma che spazierà dalla cultura all’intrattenimento, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza partecipata.

Il festival è realizzato con il contributo della Fondazione CRC e del Comune di Cuneo, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.