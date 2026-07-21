"500 in Francia!", sabato 1° agosto il raduno delle storiche tra Vernante e Tenda

Sarà una giornata dedicata alla passione per le quattro ruote d'epoca quella di sabato 1° agosto, quando si svolgerà il raduno "500 in Francia!", riservato alle Fiat 500 storiche immatricolate tra il 1957 e il 1975. L'iniziativa è promossa dal Fiat 500 Club Italia, con il patrocinio dei Comuni di Vernante e Tenda.

Il ritrovo è previsto a Vernante, dove in mattinata le vetture saranno esposte in piazza dell'Ala e lungo via Umberto I, nel cuore del paese. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di visitare il Museo Mussino e passeggiare tra i celebri murales dedicati a Pinocchio.

Nel pomeriggio la carovana attraverserà il Tunnel di Tenda per raggiungere la cittadina francese, dove le auto saranno esposte davanti al Municipio. Il programma prevede tempo libero per visitare il centro storico e il Museo delle Meraviglie, prima del momento conclusivo con le premiazioni e il saluto ai partecipanti.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per unire la passione per la storica utilitaria italiana alla valorizzazione del territorio transfrontaliero, rinsaldando il legame tra la Valle Vermenagna e la vicina Valle Roja.

Le iscrizioni possono essere fatte nei giorni precedenti, per assicurarsi il posto, telefonando a Claudio Bernardi al numero 3349368866. Massimo 80 mezzi ammessi. Ci si può iscrivere il giorno stesso ma non è garantito né il posto per pranzo né il gadget di benvenuto.