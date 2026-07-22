CICLISMO / Vigor Cycling, Jacopo Altare secondo a Sant'Albano Stura

Settimana intensa per il Vigor Cycling. Il primo appuntamento per i ragazzi pilotati nelle varie competizioni dai direttori sportivi Salvo Cirlincione, Gianfranco Lantermino e Michele Ancona, è avvenuto in occasione della gara serale tipo-pista di Sant'Albano Stura nel cuneese. Nella prova per esordienti disputata su di un circuito di un chilometro da ripetere dodici volte, per l'ennesima circostanza sono ancora gli intraprendenti Jacopo Altare e Davide Avidano a mettersi in mostra, propiziando una fuga a quattro in compagnia del saviglianese Matteo Rejnaud e del ligure Mattia Di Domenico, fresco campione italiano. E alla fine è proprio quest'ultimo ad imporsi nei confronti di Jacopo Altare, Matteo Rejnaud e Davide Avidano. Al via della corsa anche Tommaso Capello. Nella categoria allievi invece, da segnalare il settimo e l'ottavo posto conquistati rispettivamente da Leonardo Ferrari e Francesco Mellano.

Domenica scorsa quindi, gli allievi hanno preso parte alla "69a Coppa Valle Cellio", che si è svolta nel vercellese. Bella l'azione di Tomas Lantermino lesto ad aggiudicarsi il traguardo volante ai piedi della salita conclusiva, dove gli atleti della Vigor Cycling si sono classificati in sedicesima posizione con Francesco Mellano e ventesima con Federico Groppo. Nutrita inoltre la partecipazione, forte di nove elementi, Dennis Solavaggione, Jacopo Martino, Loris Perrone, Tomas Lantermino, Gioele Barra, Leonardo Ferrari e Tommaso Bozzoli.

Ai vari impegni su strada ha fatto riscontro anche la competizione di mountain bike che si ' svolta a Madonna delle Rocche-Molare nell'alessandrino. Guidati dal tecnico Fabrizio Solavaggione, Fabio Marino e Samuele Meiranesio hanno occupato rispettivamente la settima e ventunesima piazza negli allievi, mentre l'esordiente Matteo Silvestri si è classificato quinto assoluto. Alla resa dei conti, sempre negli allievi, più che positivo il risultato di Dennis Solavaggione, buon quinto.

Anche questa settimana le prestazioni agonistiche del team saranno particolarmente sostenute. Jacopo Altare e Davide Avidano prenderanno parte ai campionati regionali piemontesi su pista, in programma sul velodromo Pietro Francone di San Francesco al Campo. Sabato prossimo gli allievi gareggeranno su strada a Osasco nel pinerolese, dove ventiquattro ore dopo saranno di scena anche gli esordienti. Infine, domenica 26 nuovo appuntamento in mountain bike per gli allievi a Verzuolo nel cuneese.