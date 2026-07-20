Boves: al Parco Marquet torna il Memorial Igor Faccia

Si svolge sabato 1 agosto al Parco Marquet la 15ª edizione del moto incontro Memorial Igor Faccia. L’appuntamento per tutti i tipi di bikers e non è per le 17 a Madonna dei Boschi presso il parco del Marquet.

L’evento è promosso da un gruppo di amici di Igor in collaborazione con il Circolo Acli di Mellana.

Come ogni anno la festa sarà caratterizzata da fiumi di birra, buon cibo preparato dall’Acli Mellana e tanta buona musica. Come sempre un gadget in omaggio a tutti i motociclisti.

In serata, con inizio alle 21.30, si terrà il concerto dei “Jailbreak”, band che propone cover di artisti internazionali.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.



