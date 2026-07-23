Bra: modifiche estive dell'orario di alcuni uffici

Nel mese di agosto sono previsti alcuni cambiamenti di orario per diversi servizi e uffici comunali. Innanzitutto, l'Ufficio Informagiovani e il Servizio politiche attive del lavoro, siti all'interno di Palazzo Mathis, rimarranno chiusi dal 10 al 28 agosto. Sempre dal 10, ma fino al 16 agosto, la chiusura al pubblico dell'Ufficio Cultura e Manifestazioni ospitato all'interno di Palazzo Mathis.

Pausa estiva anche per lo sportello "Al Elka", che fornisce un servizio di consulenza ai cittadini di origine straniera. Lo sportello, accessibile dal cortile di Palazzo Garrone, rimarrà chiuso i giovedì 13 e 20 agosto, per ritornare operativo il 27 agosto.

Lo Sportello di facilitazione digitale ospitato il lunedì (ma dal 4 settembre sarà il martedì) presso la Casa delle Associazioni in piazzetta Valfrè di Bonzo 2 e il venerdì presso la Casa della comunità nell'ex ospedale "Santo Spirito" sarà chiusa al pubblico per tutto il mese di agosto.

Rimarranno invece pienamente funzionanti tutti gli altri uffici comunali, a cominciare dall'Ecosportello di Corso Monviso. Nessuna variazione al calendario della raccolta rifiuti stabilito a inizio anno.

Anche la a Biblioteca civica resterà aperta per tutta l'estate con i seguenti orari: la Sala Bambini il lunedì dalle 14 alle 18.30 e il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12; la Sala Adulti e Sezione Young Adult il lunedì: dalle 14 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 12.

Sul fronte musei, sia il Museo Craveri di storia naturale che il Museo di archeologia storia e arte di Palazzo Traversa saranno visitabili tutta l'estate con i consueti orari (il giovedì dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30). Prevista inoltre una speciale apertura sabato 15 agosto. Chiuso invece nei mesi di luglio e agosto il Museo del giocattolo. Infine, a causa della necessità di intervenire sull'impianto idraulico dello storico edificio con operazioni di scavo, nel mese di agosto rimarranno chiusi al pubblico il parco e il Museo multimediale "La Casa dei braidesi" ospitato all'interno della Zizzola.