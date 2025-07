Le musiche di John Williams a duemila metri di quota per il 45° Concerto di Ferragosto [VIDEO]

Da Harry Potter a Indiana Jones. Le musiche di John Williams salgono in quota, a duemila metri, per accompagnare l’evento di punta del 15 agosto piemontese: il Concerto di Ferragosto.

Con le musiche dell’Orchestra Bartolomeo Bruni, diretta come ormai abitudine negli ultimi anni dal maestro Andrea Oddone, l’evento, dopo l’annullamento per maltempo della scorsa edizione, torna a Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana.

Ideata dal giornalista Gianfranco Bianco, partita nel 1981, ora il concerto è giunto alla sua 45^ edizione, e sarà trasmessa a partire dalle ore 12,45 in diretta nazionale sulle reti Rai. Negli anni scorsi l’appuntamento ha raccolto 5mila presenze, mentre oltre un milione di telespettatori si sono collegati per assistere all’evento che intende promuovere le terre alte del Cuneese.

Si torna nel comprensorio Mondolè, precisamente nell’Alpet Balma. Luogo che sarà accessibile percorrendo due strade bianche, immerse nella natura, e adatte a ogni livello di escursionismo, raggiungibili anche in bicicletta e in e-bike. Un percorso parte dal piazzale del Prel a Prato Nevoso, dove si può lasciare la propria vettura. Il secondo dalla telecabina presso la baita del verde. Entrambi hanno una percorrenza di circa un'ora.

In alternativa, sarà attiva la telecabina La Rossa Panoramica, con cabine da 10 posti che, in pochi minuti, conduce direttamente all'area del Rosso, a pochi metri dal palco.

Oggi l’evento è stato presentato in Sala Trasparenza al Grattacielo della Regione alla presenza dell’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo, del sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino, del vicecaporedattore della Tgr Piemonte, Gabriele Russo, e del direttore dell’Orchestra Bartolomeo Bruni, Andrea Oddone.

[Sopra l'assessore regionale con delega alla Montagna, Marco Gallo]

Presenti anche i componenti della Cabina di Regia, composta da Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Provincia di Cuneo e ATL del Cuneese.

[Il direttore dell’Orchestra "Bartolomeo Bruni" di Cuneo, Andrea Oddone]

"Il Concerto di Ferragosto è ormai diventato un simbolo culturale per il nostro territorio e un veicolo straordinario di promozione turistica - commenta l'assessore regionale Marco Gallo -. Dopo la delusione dello scorso anno, siamo particolarmente felici di poter tornare a Prato Nevoso, location che offre uno scenario naturale incomparabile. Questo evento rappresenta l'unione perfetta tra la grande musica e la bellezza delle nostre montagne, un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare e far conoscere a un pubblico sempre più vasto, puntando alla destagionalizzazione delle nostre montagne".

“Un concerto unico nel suo genere che si tiene in quota, nel momento clou dell’estate e in un anfiteatro naturale che fa da cornice alla musica dell’orchestra Bartolomeo Bruni - aggiunge il sindaco di Fabrosa Sottana,Adriano Bertolino -. Le nostre magnifiche montagne, in questa occasione, uniranno la loro bellezza e la loro maestosità al suono di melodie famosissime e attireranno migliaia di persone che raggiungeranno a piedi la località del Concerto”.

Il sindaco ha ringraziato per il supporto, oltre tutti gli organizzatori e i membri della Cabina di regia, anche la Fondazione B.C.C. di Pianfei e Rocca de Baldi per il supporto.

LA PRESENTAZIONE A TORINO [VIDEO]

"Per noi, il Concerto di Ferragosto rappresenta un evento simbolo di partecipazione collettiva - commenta la vicepresidente di Fondazione CRC, Elena Merlatti -. Una tradizione che si rinnova ogni anno, capace di unire la bellezza delle nostre montagne alla polifonia della musica dell’Orchestra Bruni, in un abbraccio ideale con le tante persone che, in presenza o attraverso la diretta RAI, partecipano con entusiasmo a questo appuntamento. Il Concerto di Ferragosto non è solo uno spettacolo: è un momento identitario, di comunità e di condivisione per turisti e appassionati. Come Fondazione CRC, sosteniamo con convinzione questo appuntamento insieme ai principali enti locali, all’interno di una strategia condivisa di marketing territoriale che punta a rafforzare il senso di appartenenza, a promuovere e a far conoscere le risorse paesaggistiche, culturali e gastronomiche delle nostre valli".

"Siamo orgogliosi di sostenere ogni anno un evento che porta la magia delle nostre montagne nelle case di tutta Italia - afferma il presidente della Camera di commercio di Cuneo, Luca Crosetto -. Il Concerto di Ferragosto è un inno alla bellezza e all’identità della nostra terra: musica, natura e tradizione si fondono in uno spettacolo unico, capace di emozionare e di raccontare il territorio cuneese in tutta la sua autenticità e la diretta su Rai 3 ne amplifica il valore promozionale".

"Il Concerto Sinfonico di Ferragosto rappresenta un evento di punta nel panorama culturale e musicale piemontese e nazionale - commenta la presidente ATL del Cuneese, Gabriella Giordano -. Nato nel 1981, l'evento è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della musica e della montagna, unendo questi due elementi in un connubio unico. Grazie alla bravura dei musicisti, alla location spettacolare immersa nel verde delle Alpi di Cuneo, alla scelta musicale del M° Oddone e alla diretta RAI, il successo di questa edizione sarà nuovamente garantito".

"Il Concerto di Ferragosto è diventato un compagno fedele delle estati cuneesi, atteso ogni anno da chi lo vive tra le nostre montagne e da chi, in tutta Italia, lo segue da casa - aggiungono il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il consigliere con delega alla Montagna, Silvano Dovetta -. Da 45 anni è un volano straordinario per la promozione turistica del territorio, reso possibile dalla determinazione e dalla visione di chi ha creduto con costanza in questo progetto, che la Provincia continua a sostenere con convinzione”.

Le prove del concerto si terranno dalle 12 alla vigilia di Ferragosto. L’intero concerto sarà ripreso da cinque telecamere e un drone che sorvolerà sopra la vallata per offrire immagini suggestive nel corso della diretta. Durante i 70 minuti di trasmissione verranno lanciate clip promozionali curati dall'Atl del Cuneese.

[Sopra i componenti della Cabina di regia al lavoro per l'organizzazione del concerto]