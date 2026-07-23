Nicolò Bertano brilla in Spagna: secondo premio al Concorso internazionale “José Tomás”

Grande successo internazionale per il giovane chitarrista Nicolò Bertano, che ha conquistato il 2° Premio nella categoria Juvenil (fino a 22 anni) della 25ª edizione del Concurso Internacional de Guitarra José Tomás – Villa de Petrer, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati alla chitarra classica, svoltosi a Villa de Petrer (Alicante, Spagna).

Alla competizione hanno partecipato 33 giovani chitarristi provenienti da 15 Paesi: Francia, Spagna, Colombia, Kazakistan, Italia, Messico, Austria, Serbia, Stati Uniti, Polonia, Romania, Belgio, Portogallo, Germania e Russia.

Articolato in tre prove – eliminatoria, semifinale e finale – il concorso ha visto accedere all'ultima fase soltanto cinque concorrenti. Nicolò Bertano è stato l'unico italiano a raggiungere la finale, distinguendosi per maturità interpretativa, qualità del suono, sensibilità musicale e solidità tecnica, fino ad aggiudicarsi il 2° Premio.

Il riconoscimento assume un significato ancora maggiore considerando il livello eccezionalmente elevato della competizione, che ogni anno richiama alcuni dei migliori giovani chitarristi del panorama internazionale e rappresenta uno dei più autorevoli appuntamenti europei dedicati ai giovani talenti della chitarra classica.

Bertano Nicolò sta completando il Triennio Accademico presso il Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca, dove studia con il M° Giampaolo Bandini. Dal prossimo anno accademico proseguirà il proprio percorso con il Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, nella classe del M° Lorenzo Micheli.

Il risultato ottenuto in Spagna si aggiunge ai numerosi riconoscimenti conquistati negli ultimi anni e conferma il percorso di crescita del giovane musicista borgarino nel panorama chitarristico internazionale.